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رياضة

شقيق هازارد يحدد وجهته المقبلة

الأحد 19/مايو/2019 - 11:08 م
صدى البلد
أحمد هاني
كشف تورخان هازارد لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وشقيق إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي، أنه سيغادر فريقه للانتقال إلى غريمه بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

اللاعب البلجيكي كان هدفًا لليفربول الذي كان على استعداد لتقديم عرضًا قيمته 40 مليون جنيه استرليني، وهو العرض الذي يفوق عرضًا آخر من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما ذكرته ميرور نقلًا عن صحيفة "فوتبول لندن" فإن تورخان قال: "الأمور واضحة عندما يتم استدعاؤك من قبل هذا الفريق الرائع".

جدير بالذكر أن تورخان هازارد انضم إلى صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ عام 2015، بعد موسم لعبه معارًا من صفوف تشيلسي للنادي الألماني.

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