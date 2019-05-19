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رياضة

نهائى الكونفيدرالية.. جماهير الوداد تؤازر نهضة بركان أمام الزمالك

الأحد 19/مايو/2019 - 11:29 م
جماهير نادى الوداد
جماهير نادى الوداد البيضاوى
يسرى غازى
شهدت مدرجات الملعب البلدي الذي يحتضن لقاء فريق الكرة الأول بنادى الزمالك و نهضة بركان المغربي تواجد جماهير تنتمي الى نادى الوداد البيضاوى لمؤازرة مواطنه المغربي فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على الملعب البلدى فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية.

وكان فريق نهضة بركان تغلب فى المباراة الأخيرة تغلب على الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدورى المغربي المحلي.

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء عن تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب وجاء على النحو الآتي:
فى حراسة المرمى عمر صلاح وفى خط الدفاع عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفي خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وفى خط الهجوم عمر السعيد.

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