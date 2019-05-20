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تعليم

امتحانات اولى ثانوي .. الطلاب يؤدون امتحان الأحياء عبر التابلت اليوم

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:49 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
امتحانات اولى ثانوي .. يؤدي اليوم، الاثنين، طلاب أولى ثانوي امتحان مادة الأحياء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية.

كما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

ومن جانبهم، كشف مسئولون عن إدارة منظومة امتحانات الصف الأول الثانوى، عن مصير الامتحان المقرر أن يخوضه اليوم، الاثنين، طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال المسئولون: "غدًا الامتحان سيكون إلكترونيًا عبر التابلت في جميع المدارس الحكومية المجهزة تكنولوجيًا لذلك".

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