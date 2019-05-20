بكلمات رومانسية إنجي علاء تحتفل بعيد زواجها العاشر من يوسف الشريف

حرصت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء على تهنئة زوجها النجم يوسف الشريف بعيد زواجهما العاشر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "تويتر".



ونشرت إنجي عدد من الصور برفقة زوجها وعلقت قائلة: "‏كل سنة وانت طيب يا حبيبي مش مصدقة ان عشر سنين فاتوا اكن اول يوم كان امبارح ربنا يخليك ليا".



يشار إلى أن يوسف الشريف قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "كفر دلهاب" وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، أحمد سعيد عبد الغنى، سهر الصايغ، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

