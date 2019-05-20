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منوعات

أنباء صادمة لمستخدمي هواتف Huawei.. ابحثوا عن بديل

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:09 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أوقفت شركة جوجل أعمالها مع شركة الهواتف المحمول الصينية Huawei، ويتطلب ذلك نقل منتجات الأجهزة والبرامج إلى بديل، هذا الأمر سيضع مستخدمي "هواوي" في صدمة.

ستفقد Huawei على الفور إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل Android ، بينما ستفقد النسخة القادمة من هواتفها الذكية خارج الصين الوصول إلى التطبيقات والخدمات الشائعة بما في ذلك متجر Google Play وتطبيق Gmail.

باستثناء بعض التحديثات، فقد لا تزال تفاصيل الخدمات المحددة قيد المناقشة داخليًا في Google، بحسب ما نشرت "ذا جارديان" الأمريكية.

وستستمر Huawei في الوصول إلى إصدار نظام التشغيل Android المتاح من خلال ترخيص مفتوح المصدر مجاني، ولكن ستتوقف Google عن توفير الدعم الفني والتعاون لخدمات Android و Google لهواوي.

ويأتي ذلك بعد أن أضافت إدارة ترامب رسميًا الشركة المصنعة للهواتف المحمولة إلى القائمة التجارية السوداء يوم الخميس بعد إعلانها عن حالة طوارئ اقتصادية من شأنها حظر تكنولوجيا وخدمات الخصوم الأجانب، لتعتبر هذه ضربة قاسية لشركة التكنولوجيا الصينية.

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