ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد اختراق أكثر المواقع المحصنة في العراق .. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:51 ص
سقوط صاروخ على المنطقة
سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء
أ ش أ
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء - التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد - لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية مساء أمس الأحد - أن المنطقة ستُفتتح خلال أيام للمواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق أمس سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وتعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة العراقية، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

ترشيحاتنا

أول الغائبين من الزمالك عن لقاء العودة أمام نهضة بركان

عمرو أديب عن الخسارة أمام نهضة بركان: هانت يا زمالك

نشرة الحوادث.. تفاصيل انتحار طبيب وعروس الإسكندرية وسرقة مدرسة صيدلية

نهضة بركان ضد الزمالك .. تعرف على أسلحة الأبيض لتعويض السعيد والنقاز في العودة

مذبحة في البرازيل.. مسلحون يقتلون 11 شخصا في حصيلة أولية ..فيديو

شريف مدكور يعود إلى الشاشة بعد استئصاله ورما سرطانيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور