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ربع مليار دولار.. السعودية تحول وديعة للبنك المركزي السوداني

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:44 ص
ربع مليار دولار..
ربع مليار دولار.. السعودية تحول وديعة للبنك المركزي السوداني
القسم الخارجي
أعلنت وزارة المالية السعودية إيداع 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار) لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

يأتي الدعم السعودي، بناءً على ما أعلن في الـ21 من أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من السعودية ودولة الإمارات إلى السودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين وديعةً في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

فيما أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن الوديعة تأتي امتدادًا لدعم بلاده للشعب السوداني، مضيفًا أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

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