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فن

مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 14.. مي عز الدين تتأكد من نصب ابن عمها

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" تطورات أبرزها توقيع "روبرتو" ابن جمال المزيف، والذى يدعى أنه ابن "جمال عفيفى" عم "بيسة" على عقد بيع المدرسة الذى قدمه له كاظم، باعتباره الوريث الوحيد لوالده، وتنجح مكيدة "كاظم" التى دبرها ليبعد "بيسة" عن المدرسة.

أيضا فجرت "سكسكة" مفاجأة حيث أخبرتهم أن "روبرتو" المدعى بأنه ابن عمها جمال، نصاب ما جعل بيسة سعيدة.

مسلسل البرنسيسة بيسة، يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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