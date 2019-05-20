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حوادث

أحرقت 3 منازل و6 حظائر ماشية.. إخماد 4 حرائق متفرقة بسوهاج

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
خالد رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج من السيطرة علي 4 حرائق متفرقة ادت الي نفوق 29 حيوانا واحتراق 3 منازل و6 أحواش للماشية، دون حدوث إصابات.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا بنشوب حريق بمنزل من طابق واحد مبني بالطوب الأحمر والطين ملك "ياسر.ن" 47 عاما عامل، وتطايرت النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه عمار، 32 عاما عامل، يقيمان الشيخ عمار مركز طما، سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، نتج عن ذلك نفوق رأس غنم وكمية من الطيور وإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

واندلع حريق بسطح منزل مسقوف بالبوص والأخشاب ملك "محمد.ع.م" 64 عاما عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوش ملك "خالد.ح.ع" 37 عاما عامل بالأوقاف، ويقيمان نجع حمودة مركز جهينة، وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي، نتج عن ذلك الحريق نفوق 4 رؤوس ماشية احتراق كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل.

كما نشب حريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص والأخشاب ملك "خليفه.م.ا" 47 عاما عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين، بنجع علي مركز جهينة، سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول، نتج عن ذلك نفوق 6 رؤوس ماشية و9 رءوس أغنام، و2 دابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وفي قرية فاوجلي بساقلته، نشب حريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "جميل.خ"50 عاما فلاح، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوش ملك "نبيل.م" 45 عاما موظف، سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، بحوش الأول نتج هم ذلك نفوق 7 رءوس ماشية واحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

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