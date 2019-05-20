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اقتصاد

اليورو يسجل 19.09 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية 20 مايو 2019

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:04 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
علياء فوزي
استقرت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، بمستهل تعاملات، اليوم، الاثنين 20 مايو 2019، حيث سجل الدولار 16.97 جنيه للشراء مقابل 17.14 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وعلى مستوى سعر صرف باقى العملات، سجل سعر اليورو الأوروبى 18.93 للشراء، و19.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.58 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.79 جنيه للشراء و16.92 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.41 للشراء و15.54 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.45 للشراء و2.47 للبيع.

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