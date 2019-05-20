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لحضور مباريات أمم إفريقيا.. تعرف على أسهل طريقة للحصول على تذكرة وبطاقة مشجع..فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:50 م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
شيماء مجدي
قال المهندس خالد عبد العزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتى،إنه يستطيع كل من يرغب فى حضور مباريات أمم إفريقيا أن يسجل بياناته على أحد المواقع ويضع صورته لكى يحصل على تذكرة وبطاقة مشجع برقم معين ستظل مصاحبه له فى كل مباراة والاثنين مرتبطان معا.

وأوضح "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ،اليوم الإثنين،أن المشجعين الأفارقة يمكنهم استخراج بطاقة المشجع بمجرد وصولهم لدى مصر.

وأشار " المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتى" إلى أن الهدف من النظام الجديد مواجهة السوق السوداء، موضحًا ان جميع المباريات القادمة ستكون حضورها من خلال هذه الموقع.

وأضاف أن الموقع الإلكترونى "تذكرتى" بسيط فى التعامل معه،مؤكدًا ان بطاقة المشجع ستظل تلازم صاحبها خلال المباريات القادمة.

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