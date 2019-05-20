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حوادث

بسبب 50 ألف جنيه.. صاحب كافتيريا يقتل تاجرا في طوخ

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:32 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت قرية ميت كنانة بطوخ جريمة بشعة حيث تعدى صاحب كافتيريا على تاجر بالضرب الذي أفضى إلى مصرعه في الحال؛ وذلك لقيام الأول باقتراض مبلغ مالى 50 ألف جنيه منه، ولدى مطالبته برد المبلغ تعدى عليه؛ مما أدى إلى مصرعه، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة "محمد م.ع"، 59 سنة، تاجر أجهزة كهربائية داخل سيارة نصف نقل بمنطقة مهجورة فى الجبل بقرية ميت كنانة دائرة المركز.

وبالفحص تبين للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن مرتكب الواقعة "أشرف ا.ع"، صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجنى عليه، ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه وقام باستدراج المجنى عليه إلى مقر الكافتيريا وقام بضربه على رأسه بعصا خشبية أدى إلى مصرعه فى الحال وقام بنقل الجثة داخل سيارة متهالكة فى منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة، حُرر المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

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