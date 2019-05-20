ميسي يقترب من الحذاء الذهبي ويخشى ريمونتادا مبابي

أشعل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جرمان، الصراع على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، مع النجم ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.



ويتصدر صاحب الـ31 عاما هدافي الدوريات الأوروبية برصيد 36 هدفا بالليجا، ويأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ32 هدفا في "ليج آ"، بعد تسجيل ثنائية في فوز فريقه على ديجون بأربع أهداف دون رد أمس، السبت.



ولا يقتصر التنافس بين ميسي ومبابي على الكرة الذهبية، فقط، وإنما يمتد إلى جائزة الحذاء الذهبي، إذ يحتل اللاعب الأرجنتيني المركز الأول حاليا في هذا السباق برصيد 36 هدفًا ليحصل على مجموع نقاط بلغ 72 نقطة، بينما أحرز مبابي 32 هدفا بمجموع نقاط بلغ 64 نقطة، علما أن ميسي أنهى موسمه مع "البلوغرانا" بينما يتبقى لباريس سان جيرمان مباراة في الدوري الفرنسي أمام استاد ريمس.



وستكون الفرصة سانحة أمام ليونيل ميسي للعودة للفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا، بعدما كانت آخر مرة يتوج فيها باللقب في موسم 2014-2015، عندما تفوق على الأوروجوياني لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يحصل عليها الأخير مرتين متتاليتين، وتوج بها في العام الماضي النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد المردود الرائع له مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 وحصوله على الوصافة، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.



في المقابل لن يكون مبابي ندا سهلا للنجم الأرجنتيني، خصوصا أن لاعب باريس سان جيرمان، يعيش أزهى فتراته الكروية، بحصوله مع منتخب فرنسا على لقب كأس العالم 2018 في روسيا، كما يقدم مبابي عروضا رائعة جعلته يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في فرنسا، ليحصل عليها للعام الثالث على التوالي، ويصبح أول لاعب يحققها في ثلاثة مواسم متتالية، بعدما فاز بها في عام 2017 مع موناكو، قبل أن يحققها عامي 2018، و2019 بقميص سان جيرمان.