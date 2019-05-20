خالد الجندى يكشف عن طريقة صلاة الملائكة وركوعها وسجودها في السماء

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مهما تعبد الإنسان وأدى الكثير من الطاعات وأكثر من النوافل والتطوع لن يفي الله سبحانه وتعالى حقه وقدر نعمة واحدة من النعم التي لا تحصى التي أنعمها الله تعالى على الإنسان.



وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن ركوع الملائكة في السماء وسجودهم وقيامهم يستمر حتى قيام الساعة ، فلا يفرغون من قيامهم وركوعهم وسجودهم حتى يوم القيامة، ورغم ذلك يقولوا والله ما عبدناك حق عبادتك يا عزيز.



واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ، أَطَّتِ السَّماءُ، وحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ واضِعٌ جَبْهَتَهُ ساجِدًا لله تَعَالى، واللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُم بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرجْتُمْ إِلى الصُّعُداتِ تَجْأَرُون إِلى اللَّه تَعَالَى»، منوهًا بأن أطت تعني ثقُلت أي صارت ثقيلة، لذا على مهلك في العبادات وأداء الطاعات، فأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل.



