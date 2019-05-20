إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور

شاركت الكثير من النجمات العرب فى الدورة 72 من مهرجان كان Cannes Film Festival ، وكانت اولى المشاركات الفنانة التونسية درة التي اثارت اعجاب الكثير بعد انتشار صورها علي السوشيال ميديا .



واشتهرت درة بإطلالاتها المميزة والرائعة فى المهرجانات والمناسبات المختلفة ، لأنها دائما تظهر بإطلالات مبهرة واعتمدت في مهرجان كان علي اطلالات الأميرات .



وكانت الإطلالة الأولى بفستان وردي حمل توقيع مصمم الأزياء العربي علي يونس وبدت فيها مثل الأميرات، وكان عبارة عن فستان واسع علي شكل الورده من دون أكمام، ومزين بشريطة كبيرة من الأمام كما نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة مرصعة بأحجار باللون الأزرق .



واعتمدت دره علي تسريحة خفيفة مع إسدال شعرها على كتفيها دون الاعتماد على إكسسورات كبيرة ، ومازالت فعاليات مهرجان كان مستمرة، مما جعل درة تظهر بمهرجان كان بفستان جديد أبهر جمهورها .



وأشعلت إطلالة درة في مهرجان كان 2019 Cannes Film Festival الأجواء بشدة حيث تألقت بتصميم عصري مليء بالحيوية للمصمم اللبناني جان لوي سباجي.



وجاء الفستان مجسما على شكل الساعة الرملية مبرزًا قوام درة ، حيث جاء الصدر مكشوفًا بدون أكمام ولكن غطى أحد كتفيها كم قصير أوف شولدر، وتزينت النجمة درة زروق بمجوهرات فاخرة من دار chopard، حيث ظهرت بقرطين وقلادة فاخرة من الماس.



واعتمدت على تسريحة جديدة ، حيث اعتمدت في تصفيفه علي الكعكة العالية التي ظهرت بها دره في كثير من الإطلالات سابقا .



أما الإطلالة الثالثة فنالت إعجاب متابعيها بعدما ظهرت بجامبسوت بقماش منقوش وحزام وسط حدد خصرها، وكانت درة موفقة باختباراتها وتنوعها بإطلالاتها على السجادة الحمراء بمهرجان كان جعلها تتميز عن غيرها.