إيران ردا على ترامب: اقتصادنا أفضل.. وحان وقت المقاومة والصمود

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة بل "للمقاومة والصمود".



وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: "اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود ونعيش ظروفا أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع"، بحسب "روسيا اليوم".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى في وقت سابق صحة التقارير التي تحدثت عن محاولة الولايات المتحدة التفاوض مع إيران واصفا إياها بـ"الزائفة".



وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الإعلام الزائف يتحدث عن محاولات أمريكية للتفاوض مع إيران، دون علم بالحقيقة، هذه تقارير زائفة".



وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى قائلا: "ستتصل إيران عندما تكون جاهزة، في الوقت الراهن سيواصل الاقتصاد الإيراني انهياره، وهذا أمر حزين للإيرانيين".