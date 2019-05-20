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فن

فيلم John Wick 3 يحقق إيرادات 58 مليون دولار

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:54 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
‏حقق فيلم " ‎John Wick 3" إيرادات وصلت إلى 58 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور قصة الفيلم عندما يفرجون ويك هذه المرة ﻷنه مُطارد على خلفية تعاقد مفتوح تبلغ قيمته 14 مليون دولار لقاء القضاء عليه، وبسبب كسره لقاعدة رئيسية وهى قتله لشخص ما على أراضي فندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين اﻷشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، وعلى جون ويك أن يشق طريقه وينجو حياته في قلب مدينة نيويورك.

الفيلم الذي من إخراج المخرج الشهير تشاد ستاهليسكي وكتب السيناريو الخاص به كل من ديريك كلوستاد وشاي هاتن، يشارك في بطولته كل من النجوم كيانو ريفز وهالي بيري وروبي روز وأيان ماكشين و هيرويوكي سانادا وروبن لورد تايلور وجيسون مانتزوكاس وأنجيليكا هيوستن ولورانس فيشبورن وغيرهم.

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