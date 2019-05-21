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رياضة

أول تعليق من مدرب حراس المنتخب على عمر صلاح

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:53 ص
عمر صلاح
عمر صلاح
عمرو ابوبكر
تحدث أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري عن عمر صلاح حارس مرمى نادي الزمالك، بعد لقاء الفريق أمام نهضة بركان المغربي أول أمس، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عمر راجل ويملك شخصية قوية ومستواه الفني رائع".

وتابع: "مركز حراسة المرمى في مصر بخير جدا، الزمالك أصبح مطمئنا على هذا المركز ولديه أكثر من حارس مميز".

وأضاف ناجي: "الحارس الثالث يجب أن يكون بنفس مستوى الحارس الأول، تحية لمدرب حراس الزمالك على تألق الثلاثي، وشكرا لمدرب بيراميدز الذي أعاد أحمد الشناوي مرة أخرى".

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