أمريكا تخفف الحظر المفروض على هواوي مؤقتا

خففت الحكومة الأمريكية، أمس الإثنين، بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي Huawei الصينية، وهي خطوة تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من تعطيل عملاء شركة الاتصالات حول العالم.





ووفقا لشبكة "سي.إن.بس.سي" الأمريكية، ستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي Huawei بشراء السلع الأمريكية الصنع من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات البرامج لأجهزة Huawei الحالية.





ولا تزال الشركة ممنوعة من شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية لتصنيع منتجات جديدة دون الحصول على موافقات ترخيص والتي من المحتمل أن يتم رفضها.





وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، في بيان إن الغرض من التفويض الجديد هو إعطاء مزودي الاتصالات الذين يعتمدون على وقت معدات هواوي لإجراء ترتيبات أخرى.





ويشير الترخيص، الذي يسري لمدة 90 يومًا فقط، إلى أن التغييرات في سلسلة التوريد من هواوي قد تكون لها عواقب فورية بعيدة المدى، وغير مقصودة على عملائها.





وأفادت "رويترز"، يوم الأحد، أن شركة Alphabet التابعة لشركة Google قد أوقفت أعمالها مع Huawei والتي تتطلب حظر الأجهزة والبرامج والخدمات التقنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور عبر ترخيص مفتوح المصدر.





وعلى الرغم من أن جوجل Google لم ترد فورًا على طلب للتعليق على التفويض الجديد، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شخصًا مطلعًا على الأمر قال إن جوجل Google ستوقف خططها التي تتعلق بوقف تعاملتها مع هواوي.



