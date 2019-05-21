محافظ أسيوط يشدد على تحرير عقود جديدة لتقنين أوضاع أملاك الدولة

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استكمال إجراءات العمل في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لخطة الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقنين وضع اليد واسترداد حق الشعب طبقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد أملاك الدولة.





وأشار المحافظ، خلال اجتماعه بمسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمراكز بحضور نبيل الطيبي سكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه اللجان لتحديد الأسعار المناسبة لتلك الأراضي كل قطعة على حدى دون مغالاة أو بخس لها وحسب القيمة الفعلية للمنطقة.



