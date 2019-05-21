محافظ أسيوط يشدد على تحرير عقود جديدة لتقنين أوضاع أملاك الدولة

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استكمال إجراءات العمل في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لخطة الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقنين وضع اليد واسترداد حق الشعب طبقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد أملاك الدولة.
وأشار المحافظ، خلال اجتماعه بمسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمراكز بحضور نبيل الطيبي سكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه اللجان لتحديد الأسعار المناسبة لتلك الأراضي كل قطعة على حدى دون مغالاة أو بخس لها وحسب القيمة الفعلية للمنطقة.
وأكد محافظ أسيوط على إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة وذلك دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين والعمل على الانتهاء من إجراءات البت وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك لتحرير العقود حتى الإنتهاء من جميع الطلبات المقدمة من المواطنين التي بلغت إجماليها 17 ألف و 607 طلب على مستوى المحافظة على أن يتم المتابعة الدورية لأعمال لجان التقنين والتسعير لتلك الأراضي وذلك بعقد اجتماع اسبوعي تحت إشراف السكرتير المساعد لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في هذا الشأن.