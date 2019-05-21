رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة، والتي تجرى في الفترة من ١٨ مايو الجاري وحتى ١٨ يونيو المقبل بمقر المركز بمبنى "ج" بالجامعة القديمة.





وقال رئيس الجامعة، في بيان: إن ٣٠ طالبا وطالبة بكلية الآداب من ذوي الإعاقة البصرية الدارسين بأقسام الدراسات الإسلامية، التاريخ، علم الإجتماع، اللغة العربية والإعلام، يؤدون إمتحانات نهاية العام الجامعي بدون مرافق، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي عن طريق إستماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ويقوم بكتابة الإجابة، وفي حالة حدوث خطأ في الكتابة يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها، مضيفًا أن جامعة سوهاج نجحت في تطبيق هذه التجربة الرائدة بين الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول، وتخطت نسبة النجاح ٨٦%، فيما حصل أحد الطلاب بقسم الإعلام على تقدير امتياز وكان ترتيبه الأول على دفعته، كما حصلت إحدي الطالبات بقسم الدراسات الإسلامية علي تقدير جيد جدًا، كما نجح أحد عشر طالبًا بتقدير جيد.



