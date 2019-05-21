بسبب قلة عددهم .. لاعبو الأهلي يهددون فرص فوز مصر بأمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وجاء 4 لاعبين من الأهلي فقط في صفوف المنتخب وهم وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن .



ويعد عدد اللاعبين المشاركين في منتخب مصر من فريق الأهلى قليل للغاية وعلى مدار التاريخ عندما يقل عدد المشاركين من الأهلي يخسر المنتخب اللقب.



ونعرض لكم مشاركات لاعبي الأهلي في المنتخب :-



في قائمة المنتخب بطولة أمم أفريقيا 1992 ضمت الثنائي احمد شوبير وربيع ياسين بقيادة محمود الجوهري وخرج من دور المجموعات .



بطولة 1996 ضمت القائمة هادي خشبة ومجدي طلبة وأحمد عبدالمنعم كشري بقيادة رود كرول وخرجنا من دور نهائي البطولة أمام فريق زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .



وفي نسخة 2002 من بطولة امم افريقيا ضمت قائمة المنتخب الرباعي الاهلاوي عصام الحضري ووائل جمعة وابراهيم سعيد وخالد بيبو وخرجنا بعد خسارة من الكاميرون في دور ربع النهائي .



أما بطولة أمم أفريقيا 2004 ضمت القائمة ثلاثة أسماء أهلاوية وهم وائل جمعة وأحمد بلاي وهادي خشبة بقيادة محسن صالح

وخرج الفراعنة من دور المجموعات .



وخلال الفترة الذهبية لمنتخب مصر الذي حصد اللقب الأفريقي 3 مرات متتالية بقيادة المعلم حسن شحاتة كان للاعبي الأهلي النصيب الأكبر لقائمة الفراعنة .



ففي البطولة الإفريقية عام 2006 والتى استضافتها مصر ضمت قائمة الفراعنة 9 لاعبين من الأهلي وبطولة 2008 تواجد 5 لاعبين في الوقت التي زاد فيه عدد المحترفين في صفوف المنتخب وظل العدد ثابت في نسخة 2010 .



وخلال النسخة الأخيرة من البطولة الافريقية للمنتخبات عام 2017 تواجد 6 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر واحتل الفراعنة المركز الثاني بعد الخسارة من الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف .