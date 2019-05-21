البابا تواضروس: وضع مصر يتحسن باستمرار بشهادة العالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن وضع مصر يتحسن باستمرار، مؤكدًا أن الإعلام لا ينقل الصورة بدقة.





وقال البابا تواضروس - في حوار مع فضائية "CTV" القبطية خلال رحلته الرعوية لأوروبا – نشكر الله أن الأمور في مصر تتحسن على جميع المستويات، وأرى أن القادة السياسيين والمسئولين في مصر يعملون بجدٍّ حتى تكون مصر في مكانة رفيعة، وهذا ما ألمسه في مشاركات ومواضع كثيرة.



