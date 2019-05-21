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أخبار البلد

البابا تواضروس: وضع مصر يتحسن باستمرار بشهادة العالم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:59 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن وضع مصر يتحسن باستمرار، مؤكدًا أن الإعلام لا ينقل الصورة بدقة.

وقال البابا تواضروس - في حوار مع فضائية "CTV" القبطية خلال رحلته الرعوية لأوروبا – نشكر الله أن الأمور في مصر تتحسن على جميع المستويات، وأرى أن القادة السياسيين والمسئولين في مصر يعملون بجدٍّ حتى تكون مصر في مكانة رفيعة، وهذا ما ألمسه في مشاركات ومواضع كثيرة.

وتابع: "من يعيش خارج مصر لا يعرف كل ما يحدث، ودائمًا ما تنقل الأخبار السلبية لكن بصفة عامة الوضع في مصر جيد وهذا ليس بشهادتنا كمصريين لكن بشهادة العالم عندما تقارن الوضع في عام ٢٠١١ و ٢٠١٩ ستجد أن هناك فارقًا كبيرًا".

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