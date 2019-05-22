نسى المقلب.. محمد الشرنوبي يهنئ رامز جلال على فيلم سبع البرمبة

حرص المطرب محمد الشرنوبي، على تهنئة الفنان رامز جلال، عبر موقع التدوين القصير "تويتر" بمناسبة طرح بوستر فيلم "سبع البرمبة" لعرضه في موسم عيد الفطر المبارك.



ووجه محمد الشرنوبي تغريدة لـ رامز عبر تويتر، قال فيها تعليقًا على بوستر فيلم سبع البرمبة": "مبروك يا حبيبي .. ان شاء الله يكسر الدنيا"، ليأتي ذلك عقب وقوعه ضحية في مقلب برنامج "رامز في الشلال" للفنان رامز جلال.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا" من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.