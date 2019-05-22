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رياضة

المدرب العام: عمر جابر ظهير أيمن في منتخب مصر .. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:22 ص
عمر جابر لاعب منتخب
عمر جابر لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم
محمد رشاد
كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سبب ضم عمر جابر، ظهير بيراميدز، لقائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال تيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عمر جابر ظهير أيمن لكنه يمنحنا أفضلية بقدرته على اللعب كظهير أيسر ، كما أن أحمد المحمدي يستطيع اللعب كوينج".

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