بوسي شلبي تنشر فيديو مع بطل خمسة ونص معتصم النهار

شاركت الإعلامية بوسي شلي، مقطع فيديو قصيراً لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع الفنان السوري معتصم النهار، الذي يشارك في بطولة مسلسل "خمسة ونص" المعروض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني.





وأشادت بوسي شلبي بدور معتصم النهار في المسلسل، وباقي عناصر العمل الذي أنعكس على هذا النجاح، ليؤكد على كلامها معتصم بأن تكامل عناصر المسلسل، عي التي أدت إلى نجاحه.





مسلسل خمسة ونص من بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.