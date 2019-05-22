شاهد.. وفاة مُصلي ساجدًا صائمًا في صلاة الفجر بالغردقة

فى واقعة اهتزت لها مشاعر أهالي مدينة الغردقة، توفى مصلى وذلك خلال صلاة الفجر أثناء سجوده بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة الغردقة وتداول عدد من نشطاء الفيس بوك مقطع فيديو يظهر فيه الحاج "محمود سكوت" والذى حرص قبل وفاته على الوقوف فى الصف الأول وفي الركعة الثانية من صلاة الفجر وافته المنية ولقى ربه ساجداً صائماً.





وشيّع الآلاف من أهالى مدينة الغردقة الجنازة بمسجد الميناء الكبير وحرص إمام المسجد على الحديث عن حُسن الخاتمة والدعاء له قبل أداء صلاة الجنازة حيث تم دفنه بمقابر السقالة بالغردقة.



