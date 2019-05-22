على طريقة الكيمي كيما كا.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. فيديو

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "شقة فيصل" كثير من التطورات، وبدا كريم محمود عبد العزيز في تحقيق حلمه وذهب إلى أحد الاستديوهات، وقام بتسجيل أول أغنية له، وشهدت الكواليس غناء كريم لأغنية شعبية وقام بأدائها بطريقة جيدة.





والمسلسل بطولة كريم محمود وأيتن عامر ونسرين أمين ووائل نور وإخراج شيرين عادل.





وربط الجمهور بين مشهد كريم محمود عبد العزيز اثناء تسجيله للأغنية في مسلسل "شقة فيصل"، وبين مشهد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز عند تسجيل أغنية "الكيمي كيما كا" فى فيلم الكيف.





https://www.youtube.com/watch?v=u01eqsMiBtg





https://www.youtube.com/watch?v=cdUj2bcj-p0



