بعد زيادة الأسعار.. تعرف على طرق ترشيد الاستهلاك لتقليل فاتورة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس، الثلاثاء، عن زيادة جديدة فى قيمة الفواتير التى سيتم تطبيقها على فواتير شهر يوليو، وتعدت قيمة الزيادة فى بعض الشرائح 90 جنيها.



ويقدم "صدى البلد" لقرائه طرق ترشيد الكهرباء لتقليل قيمة الفواتير، خاصة بعد إعلان الزيادة وفصل الصيف، وهي:



- فصل الكهرباء عن المنزل في حال السفر الطويل، وفصلها عن بعض الأجهزة الكهربائية عند النوم حتى وإن كانت مغلقة فهي تستنفد بعض الطاقات الكهربائية.



- استخدام الحرارة المبرمجة إلكترونيًا في أجهزة التدفئة والتكييف.



- فتح النوافذ للسماح للهواء بالدخول بدلًا من المكيف.



- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة بحيث لا تقل عن 24 درجة مئوية، مما يضمن توفير الاستخدام الأفضل والأمثل للطاقة الكهربائية المتوفرة.



- المتابعة والصيانة الدورية من وقت إلى آخر لجميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل، والتأكد من عدم استنزافها للطاقة الكهربائية ومن هذه الأجهزة: "الغسالة، والثلاجة، والتلفاز، والكمبيوتر، والمكواة، والمدفأة، والفرن الكهربائي".



- ملء الغسالة بالثياب جيدا لتقليل عدد مرات التشغيل خلال اليوم الواحد.



- التأكد من عدم ترك السخان الكهربائي متصل بالطاقة الكهربائية حتى لو لم يتم استخدامه، وضبط درجة الحرارة فيه وأن لا تتجاوز 45 درجة مئوية.



- عدم إضاءة المصابيح الكهربائية خلال النهار والاعتماد فقط على ضوء أشعة الشمس.



- إطفاء الإنارة في الغرف الفارغة في المنزل خلال الليل، مما يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.



- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة واستخدام الإضاءة الموجهة بدلًا من الإضاءة العامة.



كما ينصح بعدم استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة لأنها تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وهي:

- الفرن الكهربائي.. ويستهلك 1500 – 2000 وات.



-الشواية الكهربائية.. تستهلك 1500 – 2000 وات.



- التكييف.. يستهلك 1500 وات.



- المكواة.. تستهلك 1000 وات.



- غلاية الشاي.. تستهلك 1000 وات.



- المكنسة الكهربائية.. يستهلك 750 وات.

