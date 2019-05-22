تقدمها أوبرا القاهرة.. مختارات غنائية من السينما العالمية بمعهد الموسيقى العربية

قدمت فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين متتاليين بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا وإخراج هشام الطلى، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة والسبت المقبلين 24 و25 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.



ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التى تضمنتها الأفلام السينمائية العالمية منها "نهر القمر، شروق وغروب، آلاف السنين، عندما وقعت فى الحب، استطعت الرقص، أشعر بجمالى، كلى، أحبك دائما، إذا لم استطع حبها وسانتا لوتشيا"، أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، مصطفى محمد، داليا فاروق، عبد الوهاب السيد، جولي فيظي، عماد عادل، عمرو مدحت، انجي محسن، عزت غانم، هشام الجندي، إلهامي أمين، إبراهيم ناجي، نسرين رشدي، أسامة علي وليلى إبراهيم.