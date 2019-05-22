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رياضة

استعدادا للقسم الثالث.. نبروه يتعاقد مع مصطفى شنط موسمين

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
مالك خالد
تمكن مسئولو نادى نبروه برئاسة أحمد المسيري، من ضم اللاعب مصطفى محمد "شنط" لاعب وسط ديروط، ضمن صفقات الفريق الجديدة استعدادا للقسم الثالث.

ووقع اللاعب مصطفى شنط رسميا لنبروة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ديروط.

وتم التعاقد مع شنط بناء على رغبة عبداللطيف الدومانى المدير الفني لنبروة، وهو ثاني صفقات الفريق بعد ضم محمود ناجي ظهير دمياط.

ولعب مصطفي شنط لـ أسوان وصعد معهم للممتاز، كما صعد للممتاز مع النصر للتعدين ولعب للإسماعيلي وبني سويف والالومنيوم وديروط.
استعدادا للقسم الثالث.. نبروه يتعاقد مع مصطفى شنط موسمين

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