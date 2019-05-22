لمشاركتهم في مبادرة 100 مليون صحة.. تكريم العاملين بهيئة التأمين الصحي بقنا

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الحفل الذي أقامته هيئة التأمين الصحي بنادي الفتيات بمدينة قنا، لتكريم عدد من العاملين المشاركين بمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي وأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.





جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح وشاحي- مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والشيخ تاج أبوالوفا- مدير المنطقة الأزهرية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.





وأعرب محافظ قنا، عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي المنظومة الصحية بالمحافظة علي الجهد المبذول بمبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين.





وأوضح "الهجان"، أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة استهدفت مختلف المراحل العمرية، حيث تم الكشف الطبي للقضاء علي فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بينما تم فحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وذلك من خلال ٣٧ فريقا طبيا من هيئة التأمين الصحي.





من جانبه أوضح الدكتور ممدوح وشاحي، بأنه تم الكشف عن فيروس سي لـ101 ألف و459 طالبا من مرحلة الثانوية العامة بنسبة 75٪ من إجمالي المستهدف والبالغ عددهم ١٣٦ ألفا و250 طالبا؛ وذلك من خلال المرور على 81 مدرسة، كما تم الكشف عن 155 ألفا و 816 طالبا بالمرحلة الإعدادية بنسبة 93% من إجمالي المستهدف والبالغ عددهم 167 ألفا و491 طالبا من خلال المرور على 418 مدرسة.





وأضاف "وشاحي"، أنه تم الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لـ٣٩٤ ألفا و282 طالبا من المرحلة الابتدائية بنسبة 91% من إجمالي المستهدف والبالغ عددهم حوالي ٤٣٤ ألف و 236 طالب من خلال المرور على 873 مدرسة.





وشهد الاحتفال عرض فيديو توضيحي عن فعاليات المبادرة بعدد من المدارس بمختلف مراكز المحافظة، كما شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية وأختُتم بتكريم كافة أفراد الفرق المشاركة في أعمال المبادرة.



