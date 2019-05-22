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التقرير النصفي لـ قومي المرأة عن دراما رمضان: 29 مخالفة في لمس أكتاف.. وانتقادات لدور حنان مطاوع

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:30 م
صدى البلد
أمل مجدى
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تقريرا يتضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.

ومن بين المسلسلات التي تضمنها التقرير:

مسلسل "بركة": بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 12 مخالفة، وتمثلت أغلبها في استخدام ألفاظ بذيئة أو شتائم في وصف المرأة ولكن لوحظ التحدث إليهم من قبل الرجال بالاحترام والتقدير، بالإضافة لتعرض المرأة للعنف من قبل الرجل وسرقة الميراث والزواج المبكر.

مسلسل "لمس أكتاف": بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 29 مخالفة، وتمثل أغلبها في العنف ضد المرأة ومشاكل صحية ومشاكل أسرية و قضايا التمييز وأخيرًا الأخطاء في تربية أبناء، ومن المظاهر المسيئة للمرأة ظهورها وهي تتناول المواد المخدرة وتقتل بسلبية غير مهتمة بمستقبلها - تعامل ابنها بلطف رغم خطئه الكبير الذي كان يتطلب أسلوب حزم - وظهرت بدور المرأة المتسلطة التي تظلم وتفتري على الناس، كما تم إظهارها بأدوار سلبية، حيث حاولت الانتحار وظهرت في دور الأم التى لا تراعى ابنها جيدا.

ظهرت حنان مطاوع بدور المرأة التي تدير تجارة المخدرات والتي تعنف أي شخص، كما ظهرت في دور الزوجة التي نحاول التقرب لزوجها ومعرفة ما يؤرق تفكيره والتقرب منه ومحاولة حل المشاكل.

وعلى الرغم من مخالفات الكود الإعلامى للمرأة السابقة، إلا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى إطار السياق الدرامى وبالتالى كانت مقبولة فى إطار هذا السياق، ما عدا الألفاظ الخادشة للحياء، ولكن بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكود الإعلامى للمرأة، ومعظم السلبيات التي ذكرت سابقًا جاءت فى إطار رسالة هادفة لتصحيح الأخطاء، كما جاءت فى سياق درامى مقبول وغير مفتعل.

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