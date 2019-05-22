إعدام أغذية فاسدة وغلق مطعمين في حملة بالبحر الأحمر

شنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حملات عدة على المنشآت التجارية والمطاعم بمدينة رأس غارب.



وأعدمت الحملة 105 كيلو أغذية متنوعة، و11 لتر عصائر لتغييرها في الخواص الطبيعية، كما أوصت بغلق مطعمين برأس غارب لعدم وجود ترخيص.



كما جرى سحب 15 عينة، وإرسالها لفحصها بمعامل وزارة الصحة، فضلا عن تحرير 9 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية.



من جانبه أكد مرعي أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.