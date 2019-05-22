5 مؤشرات تدل على تلف زيت محرك السيارة.. تعرف على تفاصيلها

يُعتبر إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض سائقي السيارات، نظرا لأن زيت المحرك من أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته من التعرض لأي أضرار.



وتتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة المحرك وامتصاص الشوائب، ونرصد لكم خلال السطور القادمة بعض المؤشرات التي تدل على تلف زيت المحرك، ويجب تغييره على الفور عند ملاحظتها.



1. إضاءة لمبة تحذير الزيت:

يعد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة عدادات القيادة من أقوى المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت بالمحرك، ويجب التوقف فورا عند ظهور هذه اللمبة وفحص الزيت.



2. لون الزيت:

لون زيت المحرك الأساسي هو البني أو العسلي الفاتح، ولكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول اللون إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه وضرورة تغييره.



3. صوت ضجيج:

يُعتبر تزييت الأجزاء الداخلية المعدنية في المحرك ومنع احتكاكها من مهام الزيت الرئيسية، ولكن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى فقده خصائصه ولزوجته، ما يسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة، وفي حالة عدم تغيير الزيت فإنه يتسبب في تكسير وتلف الأجزاء الداخلية للمحرك.



4. خروج دخان من العادم:

إذا خرج دخان أبيض من العادم، فإنه يدل على وجود تلف في الأجزاء الداخلية للمحرك، ويكون السبب الرئيسي لها عدم تغيير الزيت في مواعيده.



5.ارتفاع درجة حرارة المحرك:

إذا لاحظ سائق السيارة وجود ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك على الرغم من عمل دورة التبريد بانتظام، فإن هذا يدل على تلف الزيت وفقده خصائصه، لأن من مهام الزيت الرئيسية خفض درجة حرارة المحرك.