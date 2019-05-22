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رياضة

راكيتيتش: إنتر ميلان طلبني ورفضت.. ويتبقى في عقدي مع برشلونة 3 مواسم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:46 م
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
حسن العمدة
أكد لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، أنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن النادي الكتالوني، مشيرا إلى أنه يضع بين أهدافه الفوز بدوري الأبطال أوروبا مع البلوجرانا مرة أخرى.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأربعاء، قال الدولي الكرواتي: "لدي عقد مع برشلونة ولم أفكر مطلقًا في الرحيل"، معربًا عن رغبته في "الفوز بالتشامبيونز مرة أخرى مع البرسا، والمزيد من الألقاب".

وتعقيبا على تردد اسمه بين اللاعبين المرشحين للرحيل عن البرسا هذا الصيف، حيث أشارت شائعات لإمكانية انتقاله لإنتر ميلان، قال راكيتيتش "إنتر ميلان؟ أكن الاحترام للفرق الأخرى وإذا كانوا يريدونني فهذا لأنني أقوم بعمل جيد".

واستطرد "لدي عقد مدته 3 سنوات وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه والذي أشعر فيه أنا وأسرتي بسعادة".

وأقر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بأنه يشعر بالدعم الشديد من المشجعين، وأكد أنه يشعر بـ"حبهم" حين يصفقون له أو يرددون اسمه، مؤكدًا "هذا أفضل شيء وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

وعن انتقال لاعب أياكس آمستردام فرينكي دي يونج للبارسا، ذكر راكيتيتش بأن اللاعب الهولندي "لم يصل لإشغال مركزي، فمركزي مشغول بالفعل. في أياكس ومع منتخب هولندا هو يلعب في مركز آخر".

جريزمان

وفيما يتعلق باهتمام برشلونة بضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي ودع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم، قال راكيتيتش "أتمنى أن يكون معنا هنا في الفريق".

وتابع: "إنه لاعب رفيع المستوى، من بين الأفضل في العالم، وبالطبع أحب أن ألعب معه في فريقي".

وأضاف: "إنه محترف، رائع، فاز بكل شيء تقريبًا، ويمكنه أن يضيف بالتأكيد إلى أي فريق".

وخاض جريزمان 48 مباراة بقميص الأتليتي، هذا الموسم، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع 10 آخرين.

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