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محافظات

غير مسموح بـ الصيد المخالف.. مشاكل بحيرة البرلس على مائدة محافظ كفر الشيخ

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:03 م
بحيرة البرلس
بحيرة البرلس
أ ش أ
ناقش محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، خلال اجتماع عقده اليوم ، مشاكل بحيرة البرلس بحضور رؤساء جمعيات الصيادين ومشايخهم، وتركزت معظم المشاكل في بطء إجراءات استخراج كارنيهات الصيد الخاصة بالصيادين والصيد الجائر في بحيرة البرلس وصيد الزريعة و التعديات على المسطح المائي .

وكلف المحافظ - خلال الاجتماع - كافة المسئولين المعنيين، ببحث مشاكل أهالي قرى تل الحدادين والشخلوبة وعفيفي بـ بلطيم والبرلس، كما كلف بمتابعة استكمال أعمال تكريك البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها بالتنسيق مع الثروة السمكية وجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ورؤساء المراكز والمدن المطلة على بحيرة البرلس.

وأكد المحافظ حرص جميع الأجهزة على حل مشاكل الصيادين، وإزالة التعديات على بحيرة البرلس دون استثناء لأحد. 

وقال إن حملات إزالة التعديات مستمرة بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

وشدد المحافظ على مراجعة قرارات العقوبات على المخالفات بالتنسيق مع الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية، لافتا إلى أنه تم حصر جميع مشاكل بحيرة البرلس، مكلفا بتوفير الأدوات اللازمة لشرطة المسطحات للقيام بالحملات الليلية، فضلًا عن تشغيل 2 لانشا أمنيا، وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على المخالفين، وتكثيف الحملات ببلطيم، لمكافحة الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية .

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