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إيحاءات جنسية وعنف.. قومي المرأة يرصد 33 مخالفة في طلقة حظ وفكرة بمليون جنيه

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:57 م
صدى البلد
أمل مجدي
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تقريرا يتضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.

وجاءت أبرز المخالفات كالتالي:
مسلسل طلقة حظ: جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 15 مخالفة تمثلت أغلبها في العنف المعنوي بين السيدات بعضهن البعض في المسلسل أو الذي تعرض له أخوات البطل سواء من الأفراد المحيطين بهن أو الزوج.

وكان أبرز المشاهد المخالفة: معايرة الزوج لزوجته لعدم قدرتها على الإنجاب بأنها مثل الثلاجة التالفة، والأخت التي تسعى إلى اجتذاب الشباب للزواج أو الأخت البخيلة، أما عن طريقة التعامل والملابس جاءت مناسبة للمستوى المعيشي المتوسط للأفراد .
مسلسل فكرة بمليون جنيه : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 18 مخالفة تمثلت أغلبها في الإيحاءات الجنسية والعنف المادي والمعنوي من جانب البطل لأخته وزوجته على الرغم من القالب الكوميدي للمسلسل الأمر الذي وصل بالبطل لضرب أخته واستخدام ألفاظ سوقية لإهانتها وكذلك ضرب أخت زوجته في ليلة زفافه ، كما وجدت مشاهد عنف مادي ومعنوي بين المرأة والمرأة مثل خناقة الحماة مع زوجة الابن وأختها وضربها لهما .

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