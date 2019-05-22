ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بيراميدز 2-0 النجوم.. سيفوينتى ومحمد فاروق يتقدمان فى الشوط الأول

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:05 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسرى غازى
أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على النجوم 2- 0 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

بدأ اللقاء بضغط هجومى لفريق بيراميدز وتهديد الخطوط الخلفية وهو ما أسفر عن تسجيل محمد فاروق نجم الفريق الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

واصل لاعبو بيراميدز الضغط على دفاعات النجوم وأضاف جون خايرو سيفوينتي ثانى أهداف فريق بيراميدز فى مرمى النجوم فى الدقيقة 14.

ودفع رامون دياز بتشكيلة جاءت على النحو التالي :
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي وفي خط الدفاع أحمد أيمن منصور وعلي جبر وعمرو الميداني وعمر جابر وفي الوسط نبيل عماد "دونجا" ومحمد فاروق وعمر خربين وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وفي الهجوم جون سيفونيتس.

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق فى النادي الأهلي فرع الشيخ زايد

محمد هنيدي ومنى زكي ومحمد حماقي يحتفلون بعيد ميلاد زوجة أيمن بهجت قمر.. صور

ملل وإهانة.. ميرنا وليد تفتح النار على رامز جلال

معندناش حريم بتشتغل.. قومي المرأة ينتقد الألفاظ غير اللائقة في مسلسل حكايتي

الإسماعيلي بثلاثة مهاجمين أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فيفا يتراجع عن رفع عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر .. لهذا السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور

شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة