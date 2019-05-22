بيراميدز 2-0 النجوم.. سيفوينتى ومحمد فاروق يتقدمان فى الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على النجوم 2- 0 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.



بدأ اللقاء بضغط هجومى لفريق بيراميدز وتهديد الخطوط الخلفية وهو ما أسفر عن تسجيل محمد فاروق نجم الفريق الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.



واصل لاعبو بيراميدز الضغط على دفاعات النجوم وأضاف جون خايرو سيفوينتي ثانى أهداف فريق بيراميدز فى مرمى النجوم فى الدقيقة 14.



ودفع رامون دياز بتشكيلة جاءت على النحو التالي :

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي وفي خط الدفاع أحمد أيمن منصور وعلي جبر وعمرو الميداني وعمر جابر وفي الوسط نبيل عماد "دونجا" ومحمد فاروق وعمر خربين وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وفي الهجوم جون سيفونيتس.

