استقالة وزيرة بريطانية اعتراضا على خطط بريكست

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزيرة شئون الدولة بمجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم قدمت استقالتها، معربة عن اعتقادها أن خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن تكون قابلة للتنفيذ.



وأضافت الصحيفة أن ليدسوم، التي ألمحت إلى إمكانية ترشحها لمنصب رئيس الوزراء، نشرت خطاب استقالتها الذي سلمته إلى ماي، بعد مقاومة الأخيرة ضغوطًا مكثفة للتنحي عن منصبها.



وأوضحت الصحيفة أن ليدسوم واحدة من مجموعة وزراء بالحكومة البريطانية، بينهم وزيرة الدفاع بيني موردونت ووزير الداخلية ساجد جاويد، أعلنوا اعتراضاتهم على تنازلات قدمتها ماي أمس الثلاثاء بشأن خطط البريكست، في مسعى لكسب تأييد نواب حزب العمال لخطتها.



وكتبت ليدسوم في بيان استقالتها الذي نشرته على "تويتر" أنها قبلت سابقًا بعض التنازلات المعقولة بشأن بريكست، لكنها تعتقد أن خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي تمس سيادة المملكة المتحدة، وأن إجراء استفتاء ثان محتمل حول البريكست يهدد وحدة البلاد على نحو خطير.