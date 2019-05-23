مسلسل خمسة ونص الحلقة الـ17.. نادين نجيم تتقرب من الحارس الشخصي لزوجها

في أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل "خمسة ونص" اللبناني، تبدأ بيان "نادين نجيم" في التقرب من الحارس الشخصي لزوجها غيمار الغانم "قصي خولي"، جاد "معتصم النهار" بعدما بدأت تشعر بأنها مغرمة به.





ويفاجأ جاد "بيان"، بأنه يعلم الحديقة التي تذهب اليها عندما تشعر بالضيق وتساءلت كيف توصل إلى هذا الأمر ليخبرها أنه يهتم بكل التفاصيل، ثم يتلقى اتصال هاتفي من ابنة خالته التي تخبره ان والدته ذهبت منذ ساعات ولم تعد.



