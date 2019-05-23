بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. حريق هائل بأحد المولات في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

اندلع حريق هائل في أحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.



وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء إخطارا بنشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.



وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.



وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة.



