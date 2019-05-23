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حوادث

إخماد حريق شقة سكنية في كفر الدوار بسبب ماس كهربائي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:05 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تسبّب ماس كهربائي في نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة الطبية بكفر الدوار وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي إصابات بشرية ونتج عن الحريق احتراق كافة محتويات الشقة. 

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدولر يفيد بنشوب حريق بداخل شقة وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بسبب  ماس كهربائى بشقة ملك "عادل ع ا " ومقيم الطبية كفر الدوار دون حدوث إصابات. 

وجرت السيطرة على الحريق واخماده ونتج عن الحريق تفحم جميع محتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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