السيطرة على حريق شقة في إيتاي البارود بسبب تسريب غاز

تسبّب تسريب غاز من أسطوانة غاز في نشوب حريق بشقة بداخل عقار خلف محكمة ايتاى البارود الابتدائية، وانتقلت على الفور وحدة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات وتسبب الحريق في تفحم محتويات الشقة.





وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بنشوب حريق بداخل شقة وعلى الفور وحدة الحماية المدنية بايتاى البارود برئاسة الرائد محمد ملكه.



