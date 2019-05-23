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رياضة

نادي أسوان الرياضي يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية

الخميس 23/مايو/2019 - 03:26 م
صدى البلد
رباب الهواري
تم أمس توقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومثلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ونادي أسوان الرياضي ممثلا فى اللواء أحمد سليمان رئيس النادي في مجال النشاط الرياضي وبحضور الكابتن مجدي سبالك نائب رئيس النادي والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بأسوان

وصرح مصطفي أمين المشرف علي فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن هناك مميزات كثيرة من هذا البرتوكول اهمها اقامة معسكرات فى الإسكندرية للفرق الرياضية بمئات الآلاف ،و تعاون رياضى للنادى ومعسكرات فى الإسكندرية للفرق الرياضية والطلاب يستخدموا حمام السباحة والملاعب هنا فى اسوان.

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