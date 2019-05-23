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حوادث

إطلاق سراح معصوم مرزوق والقزاز والبنا وسلامة ونرمين حسين

الخميس 23/مايو/2019 - 06:44 م
معصوم مرزوق ويحي
معصوم مرزوق ويحي القزاز
اسلام مقلد
أنهت الاجهزة الأمنية إجراءات إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم وذلك على خلفية قرار النيابة الصادر بحقهم.

وكان النائب العام قد قرر إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وقال مصدر أمني مسئول، إن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مبينًا أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات.

وأضاف المصدر، أن "إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الجادة".

وقال مصدر سياسى آخر، إن قرار الإفراج عن المتهمين، له بالغ الأثر في صفوف المعارضة والنشطاء السياسيين وسيحرك الآفاق بشأن النظر مجددًا إلى ما يثار من اتهامات للحكومة بشأن موقفها من المختلفين معها سياسيًا.

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