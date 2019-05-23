ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صفقة القرن.. نتنياهو يلتقي مسؤول أمريكي كبيرا قبيل مؤتمر البحرين

الخميس 23/مايو/2019 - 08:17 م
جاريد كوشنر ودونالد
جاريد كوشنر ودونالد ترامب
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه في ضوء الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لطرح صفقة القرن، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمسؤول أمريكي كبير قبيل اتعقاد مؤتمر الأردن.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن هناك اتصالات كبيرة تجري حاليا لترتيب زيارة لجاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إسرائيل للقاء بنيامين نتنياهو.

ولفتت القناة إلى أن الزيارة ستكون قبل انعقار مؤتمر البحرين والمخصص لجمع نحو 68 مليار دولار في إطار صفقة القرن.

ترشيحاتنا

ماجي بوغصن تغرق في الشلال.. وتصرخ على الهواء.. فيديو

إطلاق سراح معصوم مرزوق والقزاز والبنا وسلامة ونرمين حسين

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور

5 خطوات لإنقاذ شخص مصاب بضربة شمس

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

لاتهامهم بالغش والكذب.. سحب الجنسية المصرية من 4 أشخاص

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم