صفقة القرن.. نتنياهو يلتقي مسؤول أمريكي كبيرا قبيل مؤتمر البحرين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه في ضوء الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لطرح صفقة القرن، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمسؤول أمريكي كبير قبيل اتعقاد مؤتمر الأردن.



وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن هناك اتصالات كبيرة تجري حاليا لترتيب زيارة لجاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إسرائيل للقاء بنيامين نتنياهو.



ولفتت القناة إلى أن الزيارة ستكون قبل انعقار مؤتمر البحرين والمخصص لجمع نحو 68 مليار دولار في إطار صفقة القرن.

