أمازون تطور جهازاَ يقرأ تعبيرات الإنسان

تعمل شركة أمازون على تطوير جهاز جديد يمكنه ارتداؤه يعمل بالصوت لقراءة تعبيرات البشر، ويمكن لبسه فى منطقة المعصم لقياس الصحة العامية للجسد، وهو التطور لأجهزتي Amazon’s Fire و Echo smart speaker، بالتعاون مع مطوري مساعد Alexa الصوتي.



كما يمكن ربط الجهاز مع الهاتف الذكي بواسطة تطبيق مصمم خصيصًا له، ومن المتوقع أن يتدر مبيعات الموقع الأشهر عالميًا للتوسق الإلكتروني.



ويسير على نفس النهح شركات Microsoft Corp. و Alphabet Inc.'s Google و IBM Corp، لطرح أجهزة مماثلة تفاعل مع البشر، من خلال الصور والبيانات الصوتية والمدخلات الأخرى، مستغلين رغبة أمازون فى توفير مساعد صوتي أكثر واقعية.



وكانت الفكرة قد ظهرت فى عام 2017 عند الحصول على براءة الاختراع الأمريكية لنظام يستخدم برنامج تحليل أنماط لتحديد ما يشعر به المستخدم، ويميز بين "الفرح أو الغضب أو الحزنأو الخوف أو الاشمئزاز أو الملل أو الإجهاد.