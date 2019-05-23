نصائح للمحافظة على برودة الجسم في الجو الحار

نعاني من ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام مما يجعلها من أصعب الأوقات على الطلاب في الامتحانات والموظفين لذلك قدم استشاري الجلدية جمال طلال 5 نصائح للمحافظة على برودة جسمك في الجو الحار.
ويمكن اتباع النصائح التالية من قبل أي شخص بحاجة إلى المحافظة على برودة جسمه، وتقليل احتمال تعرضه لمشاكل صحية:
1- ارتداء الملابس القطنية والبعد عن الأقمشة الصناعية .
2- ارتداء القبعة عند الحاجة إلى الخروج من المنزل.
3- ينبغي على من هم عرضة للتأثر سلبًا بدرجات الحرارة المرتفعة الابتعاد عن الجلوس في الحرارة ، وطلب اجازة مرضية تثبت فيها مرضك .
4- يمكن أخذ حمام بارد أو استخدام الشخص للماء البارد على الوجه والرأس.
5- ينبغي تجنب القهوة والشاي والكافيين .
ويمكن اتباع النصائح التالية من قبل أي شخص بحاجة إلى المحافظة على برودة جسمه، وتقليل احتمال تعرضه لمشاكل صحية:
1- ارتداء الملابس القطنية والبعد عن الأقمشة الصناعية .
2- ارتداء القبعة عند الحاجة إلى الخروج من المنزل.
3- ينبغي على من هم عرضة للتأثر سلبًا بدرجات الحرارة المرتفعة الابتعاد عن الجلوس في الحرارة ، وطلب اجازة مرضية تثبت فيها مرضك .
4- يمكن أخذ حمام بارد أو استخدام الشخص للماء البارد على الوجه والرأس.
5- ينبغي تجنب القهوة والشاي والكافيين .