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نصائح للمحافظة على برودة الجسم في الجو الحار

الخميس 23/مايو/2019 - 11:07 م
صدى البلد
ريهام قدري
نعاني من ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام مما يجعلها من أصعب الأوقات على الطلاب في الامتحانات والموظفين لذلك قدم استشاري الجلدية جمال طلال 5 نصائح للمحافظة على برودة جسمك في الجو الحار.

ويمكن اتباع النصائح التالية من قبل أي شخص بحاجة إلى المحافظة على برودة جسمه، وتقليل احتمال تعرضه لمشاكل صحية:

1- ارتداء الملابس القطنية والبعد عن الأقمشة الصناعية .
2- ارتداء القبعة عند الحاجة إلى الخروج من المنزل.
3- ينبغي على من هم عرضة للتأثر سلبًا بدرجات الحرارة المرتفعة الابتعاد عن الجلوس في الحرارة ، وطلب اجازة مرضية تثبت فيها مرضك .
4- يمكن أخذ حمام بارد أو استخدام الشخص للماء البارد على الوجه والرأس.
5- ينبغي تجنب القهوة والشاي والكافيين .

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