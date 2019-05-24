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رياضة

إقبال كثيف لأعضاء الزمالك على تذاكر نهائي الكونفدرالية .. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
شهد مقر نادى الزمالك فى ميت عقبة طوابير من أعضاء القلعة البيضاء لشراء تذاكر مباراة الإياب فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

تلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي 0-1.

ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض.

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